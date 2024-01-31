أمين عام حكومة غرب كردفان يطلع على مجمل الاوضاع بمحلية الدبب

إطلع الامين العام لحكومة ولاية غرب كردفان الاستاذ صبري يوسف جبارة على مجمل الاوضاع بمحلية الدبب لا سيما الوضع الامني وموقف الخدمات الاساسية . وقد إستمع امين الحكومة لتنوير من المدير التنفيذي لمحلية الدبب الاستاذ احمد اسماعيل اجبر الذي استعرض الوضع الامني واستقرار الخدمات الاساسية التي تحتاج لبعض التدخلات من حكومة الولاية . واوضح المدير التنفيذي لمحلية الدبب ان الاوضاع الامنية بالغة التعقيد في ظل الظروف التي تعيشها الولاية وكل البلاد والتي ألقت بظلال سالبة على تقديم الخدمات . هذا وقد أكد الامين العام لحكومة الولاية السعي الجاد لتقديم خدمات الصحة والمياه وتوفير الوقود موجهاً بضرورة المحافظة على المؤسسات الحكومية وكافة المرافق بمحلية الدبب. سونا

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