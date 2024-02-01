فستان كب.. شاهد غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جريئة

غادة عبدالرازق شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جريئة. وظهرت غادة عبد الرازق، بإطلالة مثيرة داخل سيارتها مرتدية فستان كب باللون الكحلى، وهو ما كشف عن جمالها وأنوثتها. وتتميز غادة عبد الرازق، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال.

شاركت غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، الذي يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي. صدى البلد

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