رفض ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، خلق الأعذار لفريقه بعد سقوطه المدوي (1-4) أمام ليفربول، على ملعب أنفيلد، أمس الأربعاء، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وخلال تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سئل المدرب الأرجنتيني عن رأيه في أداء حكم المباراة بعد مطالبات لاعبي فريقه بالحصول على ركلتي جزاء.
قال بوكيتينو ردا على السؤال: “ليس هذا وقت البحث عن أعذار، لأن الأداء لم يكن جيدا من جانبنا، ولقد استحق ليفربول الانتصار وكان أفضل منا”.وأكمل: “لا أريد التعليق على أداء الحكام، لأن هذا جزء من كرة القدم، أما نحن فلم نقدم الأداء الذي أردناه، وكان ليفربول أفضل منا منذ اللحظة الأولى”.
وأتم: “أهنئ ليفربول، ولدينا فرصة لتعويض هذا الإخفاق أمامهم في نهائي كأس الرابطة نهاية الشهر، وإن لم نتحسن، ستكون مواجهة صعبة”.
وتجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة بعد هذه الخسارة، ليستقر في المركز العاشر بجدول الترتيب، فيما عزز ليفربول صدارته برصيد 51 نقطة.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر بوكيتينو بعد رباعية ليفربول: لن أبحث عن أعذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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