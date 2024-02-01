رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة من الرئيس الجيبوتي

تسلم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن *عبد الفتاح البرهان* اليوم رسالة خطية من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

واكد رئيس مجلس السيادة لدى لقائه بمكتبه اليوم بالسفير / عيسى خيري المبعوث الرئاسي للرئيس الجيبوتي الذى سلمه الرسالة و بحضور وزير الخارجية المكلف علي الصادق اكد حرص السودان على تطوير علاقاته مع جيبوتي في المجالات كافة. وكالة سونا

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