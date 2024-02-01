إنخراط اكثر من 6 آلاف مستفر بمعسكرات ولاية الخرطوم

أعلن والي الخرطوم رئيس اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الأستاذ أحمد عثمان حمزة عن انخراط ٦ ألاف مواطن في ٥٠ معسكرا لتدريب المقاومة الشعبية بعد ان اتخذ الشعب قراره بدعم القوات المسلحة والقوات النظامية لها في معركة الكرامة.

وقال لدى مخاطبته المستنفرين من الرجال والنساء المتخرجين في معسكرات بالريف الشمالي كرري قال أن القوات المسلحة تمسك بزمام المبادرة في ارجاء ولاية الخرطوم وتكبد العدو خسائر يومية وتتقدم نحو تحرير احياء الخرطوم من الخونة والعملاء الذين يقاتلون بالوكالة لدول كنا نعتقد انها صديقة لبلادنا ونقول لهذه الدول ان المقاومة هي رسالة لكم بان أرض السودان لن ينال منها العملاء.

واكد الوالي ان الولاية ستعمل تحت اشراف القوات المسلحة في تنظيم المقاومة الشعبية لوقف ممارسات المليشيا المتمردة وحماية الاحياء من ممارستها في النهب والسرقة معلنا ان الايام القادمة ستشهد عملا منظما في التدريب والتسليح.

فيما أكد اللواء م معاش الجنيد حسن الاحمر رئيس لجنة الاستنفار بالريف الشمالي استعداد جميع مواطني الريف الشمالي وان هذه المعسكرات هي بداية لاعمال اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم.

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