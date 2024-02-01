وزير الداخلية يلتقي بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة

وزارة الداخلية السودانية

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم بفليبو قراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة بحضور الأستاذ موسى علي عطرون معتمد اللاجئين.

وأوضح وزير الداخلية المكلف (للمكتب الصحفي للشرطة) أن اللقاء مع المفوض السامي تطرق للوضع الإنساني بالبلاد عقب تمرد المليشيا والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة خاصة بعد أن ساءت الأوضاع الإنسانية بعد الحرب بوجود ثلاث مجموعات إنسانية حرجة تمثلت في اللاجئين الأجانب الموجودين في السودان والسودانيين الموجودين بدول الجوار إضافة للمواطنين الذين نزحوا داخليا ، مبينا أن اللقاء تطرق إلى ضرورة زيادة المساعدات المقدمة للسودان خاصة وأن المساعدات المقدمة من المفوضية ليست بالحجم المطلوب .

وأشار وزير الداخلية المكلف إلى إخطار المفوض بمشاركة عدد من اللاجئين في الحرب الدائرة مع القوات المتمردة، مما يتطلب معالجة الأمر عبر المفوضية السامية لشئون اللاجئين .

وجدد وزير الداخلية المكلف الالتزام بتسهيل عمل المفوضية بإيصال المساعدات الإنسانية للاجئين من الموانيء إلى معسكرات اللجوء بجانب التنسيق والتعاون مع المفوضية لاستمرار عملها الإنساني بالبلاد.

سونا