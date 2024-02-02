مكافحة المخدرات البحر الاحمر تضبط 96متهم بحوزتهم مخدرات مختلفة.

شنت ادارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الاحمر حملات مكثفة خلال شهر يناير المنصرم على اوكار الجريمة والمروجين ومتعاطي المخدرات بجميع محليات الولاية. وتفيد (متابعات المكتب الصحفي للشرطة ) ان الحملات اسفرت عن ضبط (96) متهم بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات كانت كالآتي: (591) جرام قنب هندي ،(16) جرام ايس كريستال ،(85) حبة كبتاجون وكمية من الكريمات وحبوب التسمين الممنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةبدوائر الاختصاص . من جانب اخر وجدت هذه الحملات قبول واستحسان المواطنين الذين طالبوا باستمرارها بكل أنحاء الولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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