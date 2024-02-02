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ريال مدريد يعبر خيتافي ويواصل الصدارة

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Asma Osman 0 تبليغ

تغلب على مضيفه خيتافي بنتيجة (2-0) مساء اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 20 للدوري الإسباني. وسجل خوسيلو، هدفي ريال مدريد، في الدقيقتين 14 و56 من عمر اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 29 نقطة في المركز العاشر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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