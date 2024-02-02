إكتمال العمل في الترس الواقي لمدينة الكوة للحد من الفيضان

نهر النيل تمكنت إدارة البنى التحتية والمرافق العامة بوزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية بولاية النيل الابيض من إكمال العمل في الترس الواقي لمدينة الكوة للحد من فيضان النيل الذي يشهد هذه الأيام ارتفاعاً كبيراً في مناسيبه وأثر على بعص الاحياء السكنية المطله على النيل. وقال المهندس بشير ضو البيت مدير الطرق اداره الطرق بالوزارة ان الوزارة قامت بتوفير جميع الاليات لتنفيذ العمل بصورة سريعة وعبر عن صوت شكره لمواطني الكوة لحسن تعاونهم ودعمهم المقدر للفريق العامل حتى تم إنجاز هذا العمل. وأكد ان الوزارة ستبذل مزيد من الجهد لتأمين جمع المناطق ذات الهشاشة المحازيه للنيل وعمل التروس الواقية لتجنب أي أضرار تنجم جراء ارتفاع مناسيب النيل لهذا العام. وكما أعرب عن شكره لحكومة الولاية للاستجابة الفورية وتوفير كافة المعينات لإنجاز العمل بجميع محليات الولاية. سونا

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