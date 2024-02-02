سيول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز “استراتيجية”

قال الجيش الكوري الجنوبي، الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي، وهي المرة الرابعة خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع التي تطلق فيها بيونغ يانغ مثل هذه الصواريخ.
وقال الجيش الكوري الجنوبي إن عملية الإطلاق تمت الساعة 11 صباحا (الثانية فجرا بتوقيت غرينتش)، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
ووصفت كوريا الشمالية هذه الصواريخ بأنها من طراز كروز “استراتيجية”، في إشارة إلى أنها قد تكون ذات قدرة نووية.
والإثنين، ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة، في أحدث خطوة مثيرة للتوتر من جانب الدولة النووية في شبه الجزيرة الكورية.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بأن صاروخين من طراز بولهواسال-3-31 “حلّقا في السماء فوق بحر الشرق (…) ليضربا الجزيرة المستهدفة” الأحد، مضيفة أن كيم “وجّه” عملية الإطلاق.
وصاروخ بولهواسال-3-31 هو جيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية التي قالت بيونغ يانغ إنها اختبرتها للمرة الأولى الأربعاء، حيث أطلقت صواريخ عدة منها باتجاه البحر الأصفر.
وأضافت الوكالة أن اختبار الغواصة الأحد “لم يكن له أي تأثير على أمن دولة مجاورة ولا علاقة له بالوضع الإقليمي”، مشيرة إلى أن كيم “أعرب عن ارتياحه الكبير” لعملية الإطلاق.
رويترز
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