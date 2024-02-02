الوطن.. المفهوم والهموم

بالصدفة قرأت سجالًا بين اثنين، أحدهما يعلن عن حصول كوميديان على جنسية عربية شقيقة، مثله كآخر شهير سبقه بأسابيع، المُنتقِد يقول إنهما باعا وطنهما؛ فردَّ عليه الآخر قائلًا أنت الذى بعت الوطن، إنهما لم يشتريا ولا باعا شيئًا، ربما أن البلد العربى الشقيق لم يشترِ القوى الناعمة المصرية، لكنه نوعٌ من القومية العربية الجديدة! و«أمجاد يا عرب أمجاد».

توقفت هنا وتذكرت ذلك الشاب الذى ذهب ليؤدى امتحانًا عالميًا فى الطب فى بريطانيا، وسألته تُرى بعدما تحصل على تلك الشهادة العالمية، هل ستأتى إلى مصر وتمارس فيها الطب، أم ستذهب إلى والدك فى البلد العربى الشقيق، لتؤمن مستقبلك خاصةً أنك لن تتمكن من الادخار هناك؛ رد ببعض الحيرة والحرج قائلاً: «لا أفضل أن أعيش فى الغرب سأستقر هناك وسأكون مرتاح البال قرير العين».

فى عصر السماوات المفتوحة والإنترنت والهجرة والهجرة المعاكسة مصر فيها غربيون يدرسون ويعملون فى مجالات كثيرة، لكن السؤال هنا ما هو الوطن؟ وهل من حق أى أحد أن يخون الآخر؟ تقول أمينة خيرى: «يعتقد البعض أنه وطنى حين ينعت مواطنا آخر بقلة الوطنية، بل ربما الخيانة، لأنه ينتقد فسادًا أو إهمالًا أو تقاعسًا فى الوطن. وقد يذهب المواطن الهُمام إلى درجة اغتيال المواطن المنتقد معنويًا، وذلك عبر شتمه وسبه ووصمه بالعمالة مثلًا على منصات السوشيال ميديا، وذلك حتى يرتدع ويعود إلى حب الوطن بمعايير المواطن الوطنى الأول».

ولدت فى عام النكبة 1948، وأنا ثمانى سنوات تُقتُ للقتال فى حرب 1956 التى سُمّيت بالعدوان الثلاثى، لكنى اكتفيت برسم الدول المُعتدية على شكل أفعى بثلاثة رؤوس. ومع قوة الإعلام الناصرى خاصةً إذاعة «صوت العرب» تكوّن لدى مفهومٌ عصبى للوطن، لم أفهمه جيدًا إلا فى 1967 عندما هزمتنا إسرائيل هزيمة مُرّة، حالتنا النفسية كلنا عادت إلى مقدمة تفكيرى لحظة الفحص النفسى لأحد الرجال الذين خاضوا تلك الحرب دون حرب، بدأ اكتئابه القاسى فى 1967، لم تشفه 1973 وظل يترنح هنا وهناك حتى الآن وعمره 86 سنة.

إن مفهومنا للوطن هو الذى يحدد موقفنا منه، كما يحدد سلوكنا العملى والوجدانى تجاهه، إن سلوكنا العملى كمصريين فى الفترة الماضية لم يحدد مفهومنا للوطن إطلاقا، بل زاده تعقيدًا، أما سلوكنا الوجدانى فظل داخل الصدور يتكسر مع خشب قوارب الهجرة غير الشرعية ومع معارك السوشيال ميديا، ودخان التخوين وظهور بيئاتٍ محددة فى بلدانٍ حولنا تثير الضغينة عمدًا أو عن غير عمد.

مصر تطورت اجتماعيًا «قشريًا» فى حين ظَلّ اللب متخلفًا عشوائيًا كما كان، وبدءًا من عام 2005 تقريبًا اتسعت الرؤية مع انفتاح السماوات السبع وظهور أجيال متطورة من مواليد الثمانينات والتسعينات وما بعدها، تمتلئ العيادات النفسية بكل ألوان الطيف السياسى، وكان للخوف ولعدم اليقين والإحساس بعدم الأمان الصيغة الغالبة للناس، وما زالوا بعد سقوط مبارك يرون المستقبل غامضًا جدَا.

سألت مجموعة من مواليد الثمانينات والتسعينات عن مفهومهم للوطن وعن همومهم، قالت حفيظة: «مشكلتى مع مصر الوطن كبيرة، ليست مصر كما هى فى مخيلتى وظنِّى، هناك خلطٌ بين أمور كثيرة، وخلط بين المفاهيم، زادت مشاكلى مع مصر جدًا بعدما خرجت لسوق العمل، أحسست أننى قليلة الشأن؛ فليس لدينا تعليم حقيقى مثل كثير من الدول، ككوريا أو ماليزيا، أو اليابان، بلاد فيها كوادر محترمة.

أنا عمرى 21 سنة فقط، همومى الوحيدة والعميقة تنحصر فى كيف يمكن أن أحيا حياة كريمة محترمة، كيف أدرس وأفهم وأتعلم، وأعتقد أننى سأحقق كل هذا خارج مصر، ليس عندى أولاد ولا أنوى الخِلفة»، هذا إحساس صريح بعد الانتماء له أسبابه، بل إنها فى تلك اللحظة التى أجابت فيها عن السؤال المتعلق بإحساسها بالأمان لها ولأولادها نفت رغبتها فى الإنجاب مما يشكل اعتقادًا راسخًا بانعدام الأمل فى المستقبل.

وترى منة أنه رغم حبها الشديد لمصر، إلا أنها لا تتذكر يومًا أنه وطن. تقول «أستطيع أن أقول عنه بلدى، مسقط رأسى، أو أى شىء آخر إلا وطن. فهذه الكلمة كبيرة وعميقة جدًا، توحى بدفء ورعاية وإحساس بالأمان».

«وطنى غضبة الغريب على الحزن، وطفلٌ يريد عيدًا وقُبلةً.. وحقلُه هذه الأرض، جلدُ عظمى وقلبى..» محمود درويش.

خليل فاضل – المصري اليوم

