الرجولة والغيرة

يشتهر عن المرأة في كل سنوات عمرها وتكوينها أنها غيورة، غيرة طفلة وابنة، وغيرة مدرسة وغيرة جامعة وغيرة عمل..إلى الغيرة الزوجية!

غيرة طبيعية لا تصل للشك المرضي والغيرة من نسمة هواء عابرة أو خانقة !

غيرة الأنثى أمر طبيعي لتكوينها النفسي والعاطفي، ولا فرق بين امرأة وامرأة مهما كان علمها وشكلها وشخصيتها في كيفية إظهار الغيرة..ووردت أحاديث كثيرة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بالغيرة الشديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة حبها له عليه الصلاة والسلام ومنها حديث عائشة عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع فقال: «ما لك يا عائشة؟ أغرت؟» فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «أقد جاءك شيطانك». قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: «نعم»، قلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم»، قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: «نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم». وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد.

الغيرة طبيعة ولا تلام عليها المرأة ما لم تصل للشك المرضي وملاحقة الزوج والتفتيش في ملابسه وجواله ومراقبته وتحركاته حتى إن أحداهن اتفقت مع أحد مكاتب السفريات لتتبع حركة زوجها وسفره! المواقف والرجولة تستلزم ايجاد مفردة الغيرة في الرجل تحديدا، لا أن تكون مشاعره معدومة الغيرة والإحساس لتصرفات ومظهر وسلوك لا يليق بالأنثى وتكوينها ويرضى به هو بل يصل للبعض أن يباركه ويطلبه! الغيرة السوية التي تثبت أنه رجل وأنه يخاف على أهل بيته من تعرض لمواقف اختلاط لا داعي لها.. غيرة رجل سوي بتفكيره ورجولته ؛ لا تصل وتتحول إلى سلوك خانق يكتم الأنفاس ويمنع الهواء ويشك في كل شيء! غيرة مرضية تصل للضرب والقذف والتهم الكاذبة والمبنية على وهم من خيال ومرض نفسي وأفكار لا مكان لها إلا في خياله!! بين غيرة أنثى ومشاعر رجل؛ تتضح حكمة وعقل وحسن تصرف رجل.

● آخر جرة قلم:

المرأة الطبيعية والمرأة الحقيقية هي من تفتقد وتبحث عن ذلك الرجل الحقيقي في غيرته عليها، غيرة على زوجته وشقيقاته وقرابته وأهل بيته وحتى جيرانه وزميلات العمل، غيرة رجولة تحفظ له مكانته وأهميته وشخصيته ومشاعره وحضوره في حماية الأنثى، غيرة على أهل بيته ومحارمه من أن يكونوا منظرا وسبيلا لكل عابر سبيل. في الغيرة كما كثير من أمور ومواقف.. الاتزان والعقل والحكمة وحسن التصرف والدين والاستشارة والاعتدال مطلوب في كل التعاملات والعلاقات بين البشر وقبل أي تهمة قد تهدم أسرة ويقع ما لا يحمد عقباه!

سلوى الملا – الشرق القطرية