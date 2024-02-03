بعد زواجه.. إلهام شاهين توجه رسالة للمخرج عمر عبد العزيز – صور

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للمخرج عمر عبد العزيز بعد زواجه في جو عائلي بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء بالوسط الفني.

ونشرت إلهام، صور من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، ظهر فيها عدد من نجوم الفن بينهم الفنان كريم عبد العزيز ووالده المخرج محمد عبد العزيز، وميرفت أمين، ولبلبة ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، والمنتج محمد العدل.

وعلقت إلهام، على الصور: “مبروك لصديقي الغالي جدا المخرج عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية.. مبروك زواجه من الجميلة أماني.. ربنا يسعدهم ومبروك لكل العائلة الجميلة”.

وأضافت: “أصدقائي وعشرة عمري الحلوة.. أجمل عائلة فنية..المخرج الكبير أ. محمد عبد العزيز وزوجته أختي وصديقتي فريدة، والنجم الجميل كريم عبد العزيز، والمخرج الرائع محمد ياسين..بحبكم من كل قلبي، وأتمنى لكم كل الخير والسعادة”.

يذكر أن، آخر أعمال المخرج عمر عبد العزيز كان مسلسل “أهل الهوى” عام 2013.

مصراوي