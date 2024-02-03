الأدوية والسُّموم تبحث توفير الأدوية مع الشركات والجهات الأمنية

أدوية أوصى إلاجتماع المشترك الذي ضم كل من الإدارة العامة للصيدلة والسُّموم والمجلس القومي للأدوية والسُّموم ولاية كسلا وبحضور كل الاجهزة الامنية ذات الصلة إضافة إلى الشركات والمستودعات الدوائيه بالولاية والمستضافة حديثا والتي وفدت من ولاية الجزيرة أوصى بضرورة إنتظام حركة الدواء داخل وخارج الولاية و تشجيع الشركات على توفير الأدوية وتسهيل الإجراءات.

وقدمت الإدارة العامة للصيدلة والسموم والشركات والجهات الأمنية جملة من التوصيات والمقترحات والتي أمن عليها جميع الجهات المشاركة ووجدت ارتياحا كبيرا من قبل الشركات .

وناقش الإجتماع امكانية إستضافة كل الشركات وتسهيل الإجراءات لضمان تسهيل مزاولة نشاطها داخل الولاية . سونا

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