حلفا يشهدالبرنامج التعبوي لمستنفري معسكر الحي الرابع

خاطب المدير التنفيذي رئيس لجنة التعبئة والاستنفار بمحلية حلفا ابو عبيدة ميرغني برهان احتفالات البرنامج التعبوي لمستنفري الكرامة بالحي الرابع والذي نظمته الهيئة العليا للتعبئة والاستنفار بالمحلية بحضور قائد ثاني اللواء،٧٦ مشاة ومدير وحدة حلفا الادارية وممثلي الحي الرابع وعدد من قيادات اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالمحلية.

وحيا رئيس لجنة التعبئة والاستنفار برهان مخاطبا الحشد الجماهيري القائد العام للقوات المسلحة وقوات الجيش الباسلة التي تحقق انتصارات عند كل يوم جديد على حد تعبيره مشيدا بالقدرات التدريبية والمعنويات العالية لدى المستنفرين وبتليتهم دعوة القائد العام للقوات المسلحة للتعبئة الاستنفارمعربا عن سعادته هذه الامسية بين المستنفرين وهم يتلقون الجرعات التدريبية للذود عن الوطن والارض والعرض .

ووصف الجرعات التدريبية بشيمة الرجال ودعوة للجهاد للدفاع عن الارض والعرض وان ما يدور في الخرطوم وبعض الولايات السودان عدوان غاشم من قوة متمردة على الدولة وقوى خارجية تساندهم تمدهم بالسلاح والعتاد .

وأضاف أن ما يقوم به التمرد لا يزيدنا ألا صلابة ويجعلنا على قلب رجل واحد في خندق واحد مع القوات المسلحة لافتا الى ان تخريج كل قوى الكرامة بالمحلية سيحقق كتيبة استراتيجية

لحماية المدينة ومواطنيها.

ومن جانبه دعا رئيس لجنة المعسكرات قائد ثاني اللواء ٧٦ مشاة العقيد عبد القادر الامين الشريف المستنفرين بمزيد من الصبر مع التدريب خاصة مع اقتراب ضرب النار بنهاية الاسبوع معربا عن شكره لكل المستنفرين على حسن الاستيعاب و للمعلمين للجهد المبذول وعلى مواطني الحي الرابع على حسن الضيافة .

وفي ذات السياق رحب القيادي و ممثل الحي الرابع الشيخ صالح حسين عثمان بالضيوف الكرام وحيا القائد العام للقوات المسلحة لفكه اللجام وتغيير الأستراتيجة من الدفاع الى الهجوم

مؤكدا وقفة المواطنين بالمحلية سندا للقوات المسلحة مشيدا بالقوى المستنفرة وهم يحملون الراية خلف القوات المسلحة إرتكازا وبحثا وتنقيبا ومراقبة لتقدم السودان ورفعته بحسب تعبيره .

سونا