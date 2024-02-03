بالترجيحيات.. قطر تكمل أضلاع مربع آسيا

أكمل المنتخب القطري الأول لكرة القدم عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس آسيا، عبر فوزه بركلات الترجيح «3ـ2» على نظيره الأوزبكي، السبت، في دور الـ 8.

وانتهى الزمن الأصلي للقاء بالتعادل 1ـ1، واستمرت النتيجة دون تغيير بعد انقضاء الوقتين الإضافيين، ليتحوّل المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي أنصفت قطر، مستضيفة البطولة.

وتقدَّم صاحب الأرض أولًا بهدف عكسي سجّله أوتكير يوسوبوف، حارس مرمى أوزبكستان، في الدقيقة 27.

وأدرك أوديلجون هامروبيكوف التعادل للمنتخب الأوزبكي في الدقيقة 59.

وتألق مشعل برشم، حارس مرمى المنتخب القطري، في الترجيحيات، وتصدى لثلاث منها، معوضًا إخفاقين لزملائه.

وبهذا الفوز تأهل “العنابي” لمواجهة المنتخب الإيراني، الأربعاء، في دور الـ 4، على ملعب الثمامة.

وقبل هذه المواجهة بيوم، يصطدم الأردن بكوريا الجنوبية في المباراة النظيرة ضمن الدور ذاته.

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