تارا عماد تعلن وفاة والدتها التي تحمل جنسية دولة مونتينيغرو – صورة

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أعلنت الممثلة المصرية تارا عماد وفاة والدتها التي غيبها الموت السبت ..
وكتبت تارا عماد عبر حسابها على منصة «إنستغرام»: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة».
وكشفت أن موعد صلاة الجنازة على جثمان والدتها الراحلة سيكون بعد صلاة ظهر الأحد، 4 فبراير/ شباط الجاري بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، فيما لم تشر إلى توقيت مراسم العزاء.
وتحدثت تارا عماد عن والدتها الراحلة، في أكثر من مناسبة، لتعبر عن امتنانها لما فعلته من أجل تربيتها، ووصفتها بأعظم سيدة في العالم، والمرأة الحديدية القوية، الحكيمة ذات القلب الكبير، مشيرة إلى أنها علمتها عدم التخلي عن أحلامها.
جريدة الخليج
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