مناوي: التقيت رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت لتعزيز فرص الحل الأفريقي

قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور: التقيت رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت لتعزيز فرص الحل الأفريقي والجوار الإقليمي في إطار حوار وطني لا يستثني أحدا إلا من يفوضه الشعب. الجزيرة – السودان

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