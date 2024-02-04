كان بحوزتهما 25 ألف دولار.. حيثيات المشدد لـ5 متهمين بتهمة خطف مواطنين والنصب عليهم

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وانقضاء الدعوى لآخر بالوفاة بتهمة خطف مواطنين في البساتين

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن عبد بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: “إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأرتاح إليها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين قد سعوا وراء الكسب الحرام وعاثوا في الأرض فسادا فلم يرضوا بما قسم الله لهم من عيش حلال ولكنهم نذروا أنفسهم لجمع المال الحرام والعيش في كنفه”.

وأضاف: “وها هم في هذه الواقعة يسلكون طريقهم متفقين مع شيطانهم على تكوين تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه مستغلين ضعاف النفوس ممن يريدون تغيير العملة الوطنية المحلية الجنيه بعملة الدولار الأجنبي بعيدا عن الطرق الشرعية التي رسمتها الدولة ظنا منهم بازدياد سعره مستقبلا وقد لاقي ذلك قبولا لدى المجني عليه الأول (أبوبكر .أ) الذي كان عائدا من الخارج، وفي حالة لتلك العملة المحلية حتي يستكمل مبلغ لشراء سيارة فتواصل مع المتهم الثاني عن طريق المواقع الاجتماعي “فيسبوك” والذي أبدي مساعدته مدعيا أن لديه مكتب صرافة واتفقا على موعد بجوار مول كارفور المعادي فذهب إليه بسيارته الخاصة وبرفقته المجني عليه الثاني “محمد .ص” تقابل معه المتهم الثاني (مصطفى.ر) والذي سمى نفسه (كريم) والذي استقل معهما السيارة وطلب رؤية العملة الأجنبية (الدولار)”.

وأضافت الحيثيات أنه حينئذ أبصر أحد المتهمين يقف بالطريق وفي التو حضرت سيارة ماركة كيا سيراتو سوداء اللون قيادة المتهم الثالث “أيمن.ب” ثم فجأة توقفت سيارة ميكروباص ماركة تويوتا وهبط منها حوالي 8 أشخاص من بينهم المتهمين منهم اثنين يحملون أسلحة نارية طبنجات ومعهم قيود حديدية “كلبشات” وأنزالوه من السيارة عنوة ومن قبله المجني عليه الثاني واقتيادهم للسيارة الميكروباص تحت تهديد السلاح واهمين أياهما بصفة رسمية كاذبة “مباحث شرطة” وقد بثوا الرعب في نفسهما ثم فتشوا سيارة المجني عليه الأول والاستيلاء على 25 ألف دولار وساروا بالمجني عليه الأول بالسيارة الميكروباص وعندما حاول الاستغاثة تعدوا عليه بالضرب ثم دفعوه من السيارة على الطريق فحدثت به إصابات وألتقى المجني عليه الثاني بعد أن تركه المتهمون.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم “محمد.ر”،”مصطفى.ر”، “أيمن.ب”، “ياسر.ح”، “علي.ر”، “أحمد.ع” وكشف أمر الاحالة قيام المتهمين بخطف وآخرين مجهولين المجني عليهما “أبو بكر.أ”، “محمد.ص”، بالتحايل بأن استدرجوهما بحيلة وهي تغير العملة قاصدين من ذلك أقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين وآخرين بسرقة المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه “أبوبكر.أ” بطريقة الإكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء مما بث الرعب في نسفه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبالغ المالية.

وبين أمر الإحالة أن المتهمين وآخرين قبضبوا واحتجزوا المجني عليهما “أبوبكر. أ”، “محمد .ص” بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن أتصفوا بصفة كاذبة بكونهم أحد مأموري الضبط القضائي عذبوهما بدنيا بأن أوسعوهما ضربا بأيديهم بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص.

شهادة المجني عليه “أبوبكر .أ”، بأنه كان عائدا من الخارج وبحوزته عملة أجنية “دولارات” يريد تغييرها بعملة محلية وحصل تواصل فيما بينه وبين المتهم الثاني وأوهمه بأن لديه مكتب صرافة بمطنقة العراج بجوار كارفور -قسم البساتين – وبصحبته المجني عليه “محمد .ص”، وتقابل معه وأستقل السيارة قيادته ثم فوجئ بسيارتين كيا سيراتوا والأخرى ميكروباص هبط منها المتهمين وآخرون مجهولين في شكل رجال شرطة “مباحث” يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويعلقون بملابسهم قيودا حديدية “كلابشات” واقتدوهما وأركبوهما السيارة الميكروباص واستولوا علي المبالغ النقدية حوزته وهي عبارة عن 384 ألف جنيه مصري و25 ألف دولار وحال سيرهم حاول الاستغاثة فتعدوا عليه ضربا بمقبض السلاح الناري علي رأسه وآخر هدده بالسلاح الأبيض “خنجر” ثم قاموا بفتح باب السيارة حال سيرها وألقوا به أرضا مما تسبب في حدوث اصابات بجسده.

الشروق نيوز