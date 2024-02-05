القصة الكاملة لـ التحفظ على أموال محمد وزيري المتهم بالنصب على هيفاء وهبي

تطور جديد شهدته قضية اتهام محمد وزيري، بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الساعات الماضية، إذ صدر قرار قضائيًا بالتحفظ على أموال المدير السابق لأعمال «وهبي» التي علقت في تصريحات تلفزيونية: «ربنا بياخدلي حقي وأنا مش هقف عند أشخاص سرقوني والأمور القضائية أتركها للقضاء، وأؤمن بالقضاء المصري وتركت كل الأمور بيد المحامين للتركيز في شغلي واتمنى التواجد في موسم رمضان ولكن بشرط وجود نص يناسبني».

هكذا عبّرت هيفاء وهبي، عن ارتياحها لقرار تجميد أموال محمد وزيري، الصادر بحقه أحكام بالحبس بلغت 5 سنوات بتهم النصب وخيانة الأمانة، عقب اتهام الفنانة اللبنانية له في بلاغات ومحاضر رسمية، بالاستيلاء على أموال منها تجاوزت الـ63 مليون جنيه مصري.

وفي يونيو 2021، قضت محكمة جنح الشيخ زايد- أول درجة، بحبس محمد وزيري 5 سنوات، ليتقدم باستئناف على الحكم لتقرر المحكمة إحالة القضية إلى لجنة من الخبراء لإعداد تقرير حولها، وحصر قيمة المبالغ المستولى عليها من الفنانة هيفاء وهبي، مع استمرار حبس المتهم الذي اعترف بتحصله من المجني عليها على أموال دون وجه حق بموجب توكيل عام أتاح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية ومنظمي الحفلات الغنائية، لكن ليس بالقيمة التي تحدثت عنها في أوراق القضية.

وبعد صدور القرار الجديد، بالتحفظ على أموال محمد وزيري، علقت هيفاء وهبي، خلال مداخلة تلفزيونية، قائلةً: «ربنا رد حقي من الشخص اللي ظلمني، ومنذ أصبح الأمر بيد القضاء اتجهت لعملي، لا يجب أن تقف الحياة بسبب شخص آذاني، فالحياة مليئة بأشياء هامة يجب أن ننشغل بها».

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها مشغولة حاليًا بتصوير فيلم بعنوان «جوري» يتم تصويره بين مصر ولبنان.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي، أعلنت في وقت سابق عن خسارة مدير أعمالها السابق محمد وزيري قضية إثبات الزواج التي كان تقدم بها لمحكمة الأسرة ليثبت زواجه منها.

وكتبت تغريده على موقع «تويتر»: «محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة! شكرًا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهودًا كبيرًا لإثبات الحقيقة والشكر الأكبر للقضاء المحترم!».

المصري اليوم