أحدث ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز من داخل الحرم المكي

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورًا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.
وعبر حسابها على إنستجرام، نشرت ياسمين عبدالعزيز عدة صور عبر خاصية ستوري، حيث ظهرت داخل الحرم المكي، أثناء تأديتها العمرة.
كان كشف الفنان أحمد العوضي آخر مستجدات حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.
ومنذ أيام قال «العوضي»، في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»: «الكلام اللي إتقال كان كتير هو اهتمام بالحالة الصحية، أنا كنت بصور طول الوقت وبطلع من التصوير على التمرين والعكس».
وأضاف: «جالي دو برد وأهملت فيه وأنا إتعافيت على نفسي لغاية ما حصلي ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وروحت للدكتور وقالي لازم أتحجز 4 أيام في المستشفى علشان الإهمال اللي بعمله ودخلت وإتحجزت وأنا هخرج بكرة إن شاء الله».
المصري اليوم
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