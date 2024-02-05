الرئيسية/أخبار/ عودة شبكة زين لولاية البحر الأحمر ونهر النيل أخبار 2024-02-05 آخر تحديث: 2024-02-05 عودة شبكة زين لولاية البحر الأحمر ونهر النيل 2024-02-05 آخر تحديث: 2024-02-05

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