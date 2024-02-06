من أسرار وكواليس عودة خدمات شركة زين للإتصالات إلي بعض الولايات والمناطق التي قطعت عنها المليشيا خطوط الإتصال أن إدارة شركة زين فتحت نافذة وخط تواصل مباشر مع قيادة مليشيا التمرد وتم التوصل إلي إتفاق داخلي بين زين والمليشيا تعود بموجبه الخدمة التي قطعتها المليشيا قسراً ..

• ومن كواليس اتفاق زين ومليشيا التمرد أن زين لم تُخطر الجهات المختصة في الحكومة السودانية ولا الأجهزة الأمنية ذات الصلة كما لم تُبلور أو تُنسق مع الشركات العاملة في مجال الإتصالات بالسودان ..

• عودة خدمات شركة زين وإستمرار خدماتها رهين بتطور موقف الحكومة السودانية الذي ناقشه حتي وقت متأخر من مساء اليوم إجتماع طارئ للمجلس السيادي بمدينة بورتسودان .

الكاتب/ عبدالماجد عبد الحميد