أعلن وفاتها ثم ظهرت على قيد الحياة.. نجمة هندية تثير الجدل بـ”حيلة صحية” – صورة

أثارت ممثلة بوليوود، عارضة الأزياء الهندية، بونام باندي، جدلا واسعا بعد إعلانها أنها لا تزال على قيد الحياة، وذلك بعد ساعات من ظهور بيان على حسابها على إنستغرام يعلن وفاتها.

وكان الحساب الرسمي لباندي، الذي يضم أكثر من 1.3 مليون متابع، قد نشر الجمعة أنها توفيت من جراء الإصابة بسرطان عنق الرحم، عن عمر يناهز 32 عاما.

وقال البيان: “هذا الصباح كان صعبا بالنسبة لنا. بحزن عميق نعلمكم أننا فقدنا عزيزتنا بونام بسبب سرطان عنق الرحم”.

وأكد فريق باندي الخبر لاحقا لوسائل الإعلام الهندية الرسمية التي نشرت الخبر، ونقلت عنها بالطبع العديد من وسائل الإعلام الدولية، متضمنة تصريحات لمدير أعمالها، بحسب صحيفة “إندبندنت”.

لكن بعد حوالي 24 ساعة من تداول ذلك الخبر الحزين، شاركت باندي بنفسها في مقاطع فيديو وسلسلة من المنشورات لتعلن أنها في الواقع لم تمت وأن إعلان وفاتها كان عبارة عن “حيلة دعائية” تهدف إلى زيادة الوعي بسرطان عنق الرحم.

وقالت باندي في مقطع فيديو: “أنا على قيد الحياة، أنا لم أمت بسبب سرطان عنق الرحم، لكن المئات والآلاف من النساء فقدوا حياتهم بشكل مأساوي بسبب نقص معرفتهم بشأن كيفية معالجة هذا المرض”.

وأضافت: “على عكس بعض أنواع السرطان الأخرى، يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم تماما. المفتاح يكمن في لقاح فيروس الورم الحليمي واختبارات الكشف المبكر. لدينا الوسائل لضمان عدم فقدان أي شخص لحياته بسبب هذا المرض. فلنعمل على تمكين بعضنا البعض من خلال الوعي والتأكد من إعلام كل امرأة بالخطوات التي يجب اتخاذها”.

وفي منشور منفصل، أقرت باندي، بالجدل الدائر بشأن “الحيلة الدعائية”، وقالت: “أقدر مشاعركم والقلق الذي انتابكم خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وعزت ما أقدمت عليه، رغم تفهمها بأن البعض سينظر إليها بطريقة سيئة، إلى كونها “تخدم غرضا أكبر”، مطالبة جمهورها بالتفكير في القلق الذي يثقل كاهل النساء في جميع أنحاء العالم “قبل إصدار الحكم على هذا الفعل”.

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