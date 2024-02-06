فوائد مذهلة في الخيار لمرضى السكر.. احرص عليه داخل نظامك الغذائي

الخيار من الخضراوات المفيدة والمحببة لدى الكثيرين، ويحرص العديد من الأشخاص على إدخاله في الأنظمة الغذائية اليومية الخاصة بهم، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء تساعد على ترطيب الجسم، ويوجد به أيضا فوائد بالغة تساعد على علاج بعض الأمراض، وسنقدمها لكم خلال السطور التالية.

دور الخيار في خسارة السعرات الحرارية

والمشهور عن الخيار أنه يساعد الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية في خسارة بعض السعرات الحرارية، وفقا لما أوضحه محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الخيار من المواد المغذية لاحتوائه على الفيتامينات: «الخيار بيعمل على تنظيف الأوعية الدموية، لأنه بيفقد الجسم السعرات الحرارية الزيادة».

فوائد الخيار لمرضى السكر

الخيار من الأطعمة المثالية لمرضى السكر، وذلك لأنه ينظم نسب السكر في الدم، وتناوله كل يوم في حدود الكمية المسموحة يساعد في الحفاظ على الجسم، حسب ما قاله عفيفي: «تناول الخيار قبل أو بعد الوجبات في حدود خيارتين بينظم مستوى السكر في الدم، وبيمده بالطاقة، وبيخلي في مخزون من الألياف الغذائية في الجسم للوقاية من الأضرار».

فوائد الخيار

وتكمن فوائد الخيار فيما يلي:

– يساعد على استقرار مستوى ضغط الدم.

– مادة غذائية طبيعية تفيد في تنظيف الكلى.

– حمض يحسن تركيب الدم.

– يحسن حركة المعدة والأمعاء.

– التخلص من رائحة الفم الكريهة.

– تنظيف القولون.

– الخيار يعزز معدلات المناعة لأنه غني بفيتامين سي.

الكميات التي يجب تناولها من الخيار

وبالرغم من فوائد الخيار العديدة إلا أنه لابد من تناوله بكميات محددة، وذلك حسب ما قاله عفيفي، الذي أكد على عدم الإفراط في تناوله حتى لا يؤثر بالسلب على الصحة: «تناوله يجب أن يكون في الحدود المسموحة، عشان زيادة السوائل متأثرش على القولون».

الوطن نيوز