والي الجزيرة يعلن إنتقال دولاب العمل لمحلية المناقل

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف إستقرار الأوضاع الصحية والأمنية بمحليتي المناقل والقرشي وجنوب الجزيرة،

جاء ذلك لدى لقائه اليوم ببورسودان الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الإتحادي وذلك بحضور الدكتور أسامة عبد الرحمن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المكلف وأشار والي الجزيرة إلى إنتقال دولاب العمل بالولاية إلى محلية المناقل نسبة لإستقرار الوضع الأمني والصحي بالمحلية

وثمن الطاهر الدور الكبير لوزارة الصحة الإتحادية في كل ولايات السودان وحرصها على إستمرار تقديم الخدمات الطبية رغم الظروف التي تواجه البلاد.

وأوضح الوالي أن وزارة الصحة من أوائل الوزارات التي تدخلت مع الولاية بعد الأحداث لإجراء مزيد من الترتيبات، مبيناً أن هنالك تنسيق مع حكومة ولاية سنار لسد بعض الحوجه من الأكسجين وغسلات الكلى، مشيراً إلى إستقرار الأوضاع لمحليات المناقل والقرشي وجنوب الجزيرة.

فيما أشار د. هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة الإتحادي إلى أن الصحة تأثرت بأحداث ولاية الجزيرة خاصة وجود الإمداد الدوائي الإحتياطي الخاص بكل ولايات السودان، بالإضافة إلى وجود الخدمات التخصصية والجراحية والطوارئ بالولاية ة، مبيناً أن ولاية الجزيرة كانت إحدى مقرات الوزارة لبعض الإدارات ، مؤكداً ضرورة إستمرار الخدمات الطبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة عبد الرحمن مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة الوزير المكلف أن اللقاء بحث مجمل القضايا الصحية بالولاية وأعلن عن ترفيع مركز ديم المشايخة الصحي إلى مستشفي.

سونا