وزارة الصحة بالنيل الأزرق تتسلم ألف غسلة لمرضى الكلى

تسلمت وزارة الصحة باقليم النيل الازرق ( 1000) غسلة لمرضى الكلى بالاقليم. صرح بذلك لسونا دكتور مصطفى جبر الله احمد مدير عام وزارة الصحة بالاقليم. واوضح الوزير ان اكثر من ( 130) مريضا مستهدفا بالغسيل بالاقليم وان الجرعات المستلمة تكفى لشهر ونصف الشهر ما لم يحصل طاريء بتوافد اعداد اخرى في هذه الفترة خاصة وان اعلان الحاكم اقليم النيل الازرق منطقة علاجية امنة دفع بكثير من المرضى من الولايات المجاورة والولايات المتأثرة بالحرب التوافد للاقليم ينشدون العلاج، لافتا الى ان المريض الواحد يتلقى في الاسبوع ما بين اثنين الى ثلاثة جرعات . واضاف جبر الله ان الوزارة تعانى من شح القسطرات المستخدمة لمرضى الكلى داعيا المنظمات والخيرين المساهمة في توفيرها باعجل مايكون، مبينا ان حياة مرضى الكلى معرضة للموت في حال تأخر او عدم تناوله للجرعة، منوها الى ان ما تبقى من الجرعات القديمة ستنتهي غدا الاربعاء . كما وجه نداء للحكومات والمنظمات ورجال الاعمال للوقوف على حاجة الاقليم من المعدات الطبية والمعينات الاخرى والعمل على توفيرها ودعم هذا المشروع المهم، لافتا الى ان ابواب الاقليم مشرعة للكوادر الطبية للاسهام في مشروع النيل الازرق منطقة علاجية أمنة. سونا

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