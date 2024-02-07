ابتسام العروسي تحضر في دراما شهر رمضان – صورة

تسجل الممثلة المغربية ابتسام العروسي للسنة الثانية على التوالي حضورا جديدا في الدراما التلفزيونية الخاصة بالموسم الرمضاني، من خلال أعمال جديدة شرعت في تصوير البعض منها مؤخرا، في وقت انتهت من تصوير أخرى.

وتضمن ابتسام العروسي الحضور ضمن السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسل درامي اجتماعي من إخراج علاء أكعبون، وتأليف فاتن اليوسفي، يحمل عنوان “بنات الحديد”، حيث ترتدي الممثلة المغربية قبعة شخصية “مونيا”؛ وتدور قصته حول امرأة تمتهن مهنة والدها في مكان بيع لوازم السيارات المستعملة (لافيراي) وكل ما يتعلق بهذا المجال، فتعيش مجموعة من الصعاب والمواقف المشوقة التي تفرضها عليها الحياة في عالم رجالي محض.

وتتقاسم العروسي بطولة العمل إلى جانب ثلة من نجوم الدراما المغربية، من بينهم فاطمة الزهراء بناصر وسلوى زرهان، وعادل أبا تراب، وجميلة الهوني، وأمين الناجي، ومنصور بدري، إضافة إلى أسماء أخرى.

كما ستطل ابتسام العروسي من خلال مسلسل درامي آخر انتهت من تصوير مشاهده خلال الأسابيع القليلة الماضية بمدينة طنجة؛ ويتعلق الأمر بمسلسل “دار النسا” للمخرجة سامية أقريو في أول تعامل معها وراء الكاميرا، حيث ستجسد شخصية سيدة تدعى “بهيجة”، شرعت في الترويج لها عبر صفحاتها الرسمية من أجل تشويق الجمهور واستقطاب أنظارهم خلال الشهر الفضيل.

وتدور أحداث هذا المسلسل حول قصة عائلة ميسورة تتعرض لمشاكل كبيرة تجعلها تغوص في عالم من الخلافات والحزازات في ما بين أفرادها؛ كما يسلط الضوء على معاناة طفلات تعرضن للاغتصاب، ويجسد بطولته ثلة من الممثلين المغاربة، من قبيل نورا الصقلي والسعدية لاديب وهند السعديدي ومهدي فولان، وفاطمة الزهراء قنبوع وسعد موفق وعمر أصيل وربيع الصقلي، وبثينة اليعقوبي وندى البلقاسمي وإدريس الروخ وأمين الناجي، إضافة إلى أسماء أخرى.

وشاركت بطلة مسلسل “جوديا” في مجموعة من الأعمال الجديدة التي تنتظر نصيبها من البرمجة التلفزيونية عبر القنوات الوطنية، إضافة إلى أعمال سينمائية جديدة، لكنها تسجل هذه السنة الغياب عن قائمة الممثلين المشاركين في السلسلات الكوميدية من نوع “السيتكوم” بعد سنوات من احتكارها هذا الجنس الفني من الأعمال.

جدير بالذكر أن ابتسام العروسي خطفت الأنظار خلال السباق الرمضاني المنصرم من خلال بطولة المسلسل الدرامي “كاينة ظروف”، الذي استطاع تحقيق نسب مشاهدة عالية ونجاح كبير، وحصدت فيه العروسي إشادة واسعة من النقاد المغاربة.

هسبريس المغربية