مستشفى سنار تعلن إنطلاق برنامج حملة التبرع بالدم

مدينة سنار أعلنت إدارة مستشفى سنار عن إنطلاق حملة التبرع بالدم اعتبارا من صباح اليوم وذلك بمشاركة عدد من الجهات المتمثلة في لجنة شؤون الجرحى والشهداء بمعسكر هيئة العمليات والمستنفرين وإدارة المعامل وبنوك الدم بالإضافة إلى كافة الفعاليات بالمجتمع المدني. وأوضح الاستاذ احمد الامام العوض المدير الإداري لمستشفى سنار في تصريح (لسونا) أن هذا البرنامج يتم بتشريف وزير الصحة المكلف بولاية سنار ورعاية المدير التنفيذي لمحلية سنار. وأضاف ان هذه الحملة تهدف للوقوف بجانب القوات المسلحة سندا ودعما للجرحى والمصابين والمرضى، منوها الى أن الحملة ستتواصل بقاعة الارشاد الزراعي امام مباني محلية سنار مبينا الحوجة الى مايزيد عن 600 زجاجة دم. واشار إلى وضع الاحتياجات آملا ان تكلل الحملة بالنجاح داعيا جميع الشباب والمقتدرين بالحضور للتبرع بالدم، وأشاد بجهود محلية سنار والقطاع الصحي بوقفتهم واسهامهم في الحملة. سونا

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