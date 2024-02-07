الحبس سنة لـ «أحمد الطنطاوي» وآخرين بتهمة تزوير التوكيلات

حبس

قضت محكمة جنح المطرية، الثلاثاء، بالحكم على أحمد الطنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.

كما عاقبت 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

بوابة الأهرام