حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

أكد الناقد الرياضي، عصام شلوت، أن أول طلبات الكابتن حسام حسن بعد تولي إدارة تدريب المنتخب المصري، هو اختيار الجهاز الفني المعاون له دون تدخل من أحد، موضحًا أن هذا حق لأي مدير فني، وحسام حسن كان طلبه واضحا للجميع.

وأضاف عصام شلوت، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حسام حسن قال إنه يريد العمل مع فريق عمل خاص به، وأن حسام حسن لن يسمح لأحد بالتدخل في الاختيارات الخاصة به بنجوم المنتخب.

وأشار إلى أن حسام حسن يمتلك الكثير من الخبرات، ويمتلك أعلى المؤهلات والتراخيص الخاصة بالتدريب، وأنه عمل في آسيا، وفي الاتحاد الأوروبي، وأن الجهاز الفني لـ المنتخب سيكون به حسام حسن وإبراهيم حسن، وأحمد الكأس.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حسام حسن لديه الوطنية والحمية، مشيرا إلى أنه أبدى كل الاحترام والتقدير لمحترفي مصر ولاعبي مصر وعلى رأسهم محمد صلاح.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المساء مع قصواء”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن حسام حسن، واحد من أساطير كرة القدم المصرية، سواء على مستوى الاحتراف والمسيرة الكبيرة، حيث لعب لقطبي الكرة المصرية ولمنتخب مصر.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أنه لدينا دوري قوي، ويخرج لاعبين من الدوري المحلي، وهناك فرصة لاكتشاف المواهب بالإضافة للربط بين المنتخبين الأول والأولمبي، فضلا عن وجود أكثر من منتخب للناشئين.

صدى البلد