أمجد فريد يكتب “جريمة جديدة لميليشيا الدعم السريع بولاية الجزيرة”

في تغريدة له على منصة “إكس” كشف مساعد كبير مستشاري رئيس الوزراء السابق د. أمجد فريد عن جريمة جديدة لميليشيا الدعم السريع بولاية الجزيرة وسط السودان.

وقال فريد: في جريمة جديدة.. ميليشيا الدعم السريع تقتحم مستشفى طابت – جنوب الحصاحيصا بولاية الجزيرة مساء الاثنين 5 فبراير وقام أفراد الميليشيا بنهب أموال المرافقين والمرضى تحت تهديد السلاح وسرقة السيارة الإدارية الوحيدة بالمستشفى.

مضيفاً: “قوات الدعم السريع عبارة عن ميليشيا إجرام منهجي، لا تراعي أي قواعد إنسانية ولا تضع أي اعتبار حتى لحُرمة المرضى والمنشآت الطبية”. اليوم التالي

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