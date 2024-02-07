نيجيريا إلى النهائي الإفريقي بعد ركلات ترجيح مع جنوب افريقيا

علم نيجيريا

حجز منتخب نيجيريا بطاقة التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2023” بعد تخطيه عقبة جنوب أفريقيا بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين (1-1) مساء الأربعاء.

سجل للمنتخب النيجيري ويليام إيكونج في الدقيقة 67 من ضربة جزاء، وتعادل تيبوهو موكوينا لجنوب أفريقيا في الدقيقة 90 من ضربة جزاء في مشهد مثير للجدل تحكيميا، بعدما ألغى الحكم المصري أمين عمر هدفا للنسور سجله فيكتور أوسيمين واحتسب ضربة جزاء للبافانا.

وفي ركلات الترجيح سجل للمنتخب النيجيري تيريم موفي وكينيث أوميرو وويليام إيكونج وكيليتشي إيهياناتشو وأضاع أولا آينا.وسجل للمنتخب الجنوب أفريقي ميهلالي مايامبيلا وموتوبي مفالا وأضاع تيبوهو موكوينا وإيفيدينس ماكجوبا.

وتأهل النسور بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو لنهائي البطولة القارية الثامنة في تاريخه ويترقب مواجهة الفائز من لقاء كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية الليلة.المباراة جاءت في مجملها متوسطة المستوى وسيطر عليها الحذر التكتيكي، لكن المنتخب النيجيري فرض كلمته بصلابة دفاعية وذكاء تكتيكي.

كووورة