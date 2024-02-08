ساحل العاج تتجاوز الكنغو وتضرب موعداً مع نيجيريا في النهائي

واصلت ساحل العاج نجاحها بعد بداية ضعيفة لمشوارها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لتبلغ نهائي البطولة المقامة على أراضيها بعد الفوز 1-صفر على الكونغو الديمقراطية في أبيدجان اليوم الأربعاء.

وسجل سيباستيان آلير هدف فوز ساحل العاج في الدقيقة 65 لتواجه نيجيريا التي تفوقت بركلات الترجيح على جنوب أفريقيا في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وأصبحت ساحل العاج، التي انفصلت عن جان لويس جاسكيه واستبدلته بالمدرب المحلي إميرس فاي بعد بلوغ أدوار خروج المغلوب بصعوبة ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، أول مستضيفة للبطولة تصل للنهائي منذ مصر 2006.

وظن سيدريك باكامبو أنه تقدم للكونجو الديمقراطية في وقت مبكر قبل إلغاء الهدف لوجود مخالفة لصالح الحارس يحيى فوفانا.

وسدد آلير من ضربة مزدوجة كانت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 35 قبل أن يرد القائم الأيسر تسديدة من زميله فرانك كيسي قرب الاستراحة.

وكاد البديل ثيو بونجوندا أن يسجل للكونجو الديمقراطية لكن تسديدته من مدى قريب مرت بجوار القائم الأيسر مطلع الشوط الثاني.

وبعد ضغط من ساحل العاج، أرسل المخضرم ماكس-آلان جرادل تمريرة عرضية حولها مهاجم بروسيا دورتموند بتسديدة ارتطمت بالأرض وتحولت لشباك الحارس ليونيل مباسي.

وأهدر آلير فرصتين خطيرتين بعدها وسط سيطرة منتخب بلاده على المباراة لتبلغ ساحل العاج النهائي للمرة الأولى منذ عام 2015 حين فازت باللقب على حساب غانا.

جريدة الرياض