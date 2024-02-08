البرهان قام القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بزيارة لمنطقة كرري العسكرية بأمدرمان، وقال: القوات المسلحة والشعب في خندق واحد لاستئصال سرطان المليشيا المتمردة ومرتزقتها. وتفقد قائد الجيش السوداني خط النار والمناطق المتقدمة للمعارك، وسط روح معنوية عالية وحماس بين القوات المشتركة والتي تضم القوات النظامية والمقاومة الشعبية. ويخوض الجيش السوداني قتالا لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ متتصف أبريل من العام 2023. شاهد الفيديو: البلد نيوز – وكالات

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان في خط النار مع الجنود في أمدرمان ويتوعد المتمردين – شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.