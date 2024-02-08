ابراهيم الميرغني: الفرصة الأخيرة قبل أن تدخل حربنا لتوقيت زمني جديد وحدة حسابه السنين

قال ابراهيم الميرغني المعلوم ان لكل فرصة مجالها الزمني المحدود، والفرصة المتاحة الان لايقاف الحرب هي الاخيرة قبل ان تدخل حربنا لتوقيت زمني جديد وحدة حسابه السنين .!

وقد كشفت هذه الحرب حال قدراتنا الهزيلة كدولة والتي لا تمكن أي طرف سوداني من المناورة التي تتطلب امكانات وقدرات ومساحة غير متوفرة حالياً والجميع يعرف حقيقة الاحوال التي لا تحتاج الى شرح فبعض الحال من بعضه .

البلد نيوز