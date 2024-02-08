سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الخميس

اعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الخميس، الموافق 6 فبراير 2024م. وجاءت أسعار الريال السعودي كما يلي. سعر الريال السعودي فى بنك الخرطوم

التحويل

300.00 جنيه للبيع.

302.26 جنيه للبيع.

النقد

300.00 جنيه للبيع.

302.26 جنيه للبيع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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