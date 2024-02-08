إعفاء الطلاب السودانيين بالجامعات الليبية من الرسوم الدراسية

قرّر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إعفاء الطلاب السُّودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية.

وأكد السفير الليبي لدى السودان فوزي بومريز إمكانية تسوية مرتبات الأساتذة السودانيين أسوةً بالأساتذة الليبيين بالجامعات الليبية.

وأوضح بومريز أن ذلك جاء بموجب كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن اتخاذ إجراءات بالجامعات الليبية تتعلق بالسودانيين الدارسين والعاملين بها. اليوم التالي

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