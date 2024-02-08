لقي 13 مهاجرا سودانيا حتفهم ويتواصل البحث عن 27 آخرين مفقودين قبالة السواحل الشرقية لتونس اثر غرق مركبهم، على ما أفاد متحدث قضائي وكالة فرانس برس الخميس.

وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا إن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس (شرق) وتم انقاذ مهاجرين اثنين وارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرا. اليوم التالي

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال 13 جثة لمهاجرين سودانيين والبحث عن 27 مفقودا قبالة سواحل تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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