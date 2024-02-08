أكدت تقارير صحفية، أن علاقة كيم كارداشيان، وأوديل بيكهام جونيور، أصبحت جدية، حيث يعمل الثنائي في الوقت الحالي، علي اكتشاف الخطوة التالية لعلاقتها.

وذكرت التقارير، إن الثنائي الجديد، أصبحوا جديين، بشأن علاقتهم العاطفية، التي بدأت في سبتمبر الماضي، موضحين أن قلة ظهور الثنائي علنا، يرجع إلي أن شخصية أوديل ٣١ عاما، أكثر خصوصية، من كيم كارداشيان، 43 عامًا، التي تظهر حياتها اليومية في برنامج الواقعي The Kardashians، الذي يذاع على شبكة Hulu.

في سياق متصل، حصلت كيم كارداشيان على نموذج ثلاثي الأبعاد، بالحجم الطبيعي لدماغها، كهدية من المركز الطبي Prenuvo.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، مقطع فيديو لها، وهي تكشف عن هديتها الغريبة، التي تلقتها من شركة Prenuvo، والتي تقوم بفحص كامل الجسم، والتي استضافت أيضا، بعض أفراد أسرة كيم الآخرين لإجراء فحص تشخيصي لجسمهم.

وأكدت كيم كارداشيان، أن الهدية أثارت إعجابها، وفجأتها، حيث أنهم استخدموا الصورة التي حصلوا عليها من دماغها، وأرسلوا لها نموذجًا ثلاثي الأبعاد لدماغها، كهدية غير تقليدية.

بوابة فيتو