اتصدمت.. ماذا قالت زينة عن محمد رمضان؟

محمد رمضان

كشفت الفنانة زينة عن سعادتها بشخصية محمد رمضان بعدما تعرفت عليه عن قرب في كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة.

وقالت زينة في لقائها مع برنامج الراديو بيضحك على راديو:«90 90»: «من أظرف الحاجات التي حصلت لي أنني تعرفت على محمد رمضان فهو شخص بتاع شغل ومحترم».

وتابعت: «عن نفسي انبسط لما تعرفت على محمد رمضان كبني آدم كمان، استغربت أنه بالأخلاق الكويسة، اندهشت من معرفتي به عن قرب على الكلام الذي كان يقال عليه.. لما اتعاملت عن قرب اتصدمت إنه بني آدم كويس أوي».

وكان قد قال الناقد الفني طارق الشناوي أن سبب غياب الفنان محمد رمضان عن منافسات موسم رمضان المقبل 2024، بسبب انه فنان قوي ويحب أعماله، مشيرا إلى انه لم يجد عمل في قوة مسلسل«جعفر العمدة» والذي عرض رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة عالية، إذ انه لا يفضل المغامره.

وأضاف «الشناوى» خلال لقائه مع الإعلامية يمنى بدراوي ببرنامج «حواديت الناس» قائلا :«الفنان خالد النبوى ليس نجم شباك، ولن يكون نجم شباك مطلقا لانه لم يخلق نجم شباك وحتى لاينطبق عليه اوصاف نجم عالمى ولا علاقه له والعالمية».

وعن الخلاف بينه وبين الفنان مصطفى قمر قال الشناوى أن مصطفى قمر لا يقول الحقيقة وأنه انتقد الفيلمين الأخيرين له فشلا وهما كانا القشة التي حاول التعلق بها لعودة نجوميته، لكن ذلك لم يحدث، وايضا لم يعد له مكان في الحفلات، مشيرا إلى أنه قام برفع قضيه ضده لتطاوله.

المصري اليوم