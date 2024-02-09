مسلسلات رمضان 2024.. شاهد بوستر مسلسل نعمة الأفوكاتو لمي عمر

طرحت منصة شاهد بوستر مسلسل نعمة الأفوكاتو للفنانة مي عمر، المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل.

وظهرت مي عمر بلوك جديد في البوستر وكتب حساب المنصة عبر الفيسبوك على البوستر نصًا: «دور جديد للنجمة مي عمر في مسلسل نعمة الأفوكاتو».

أعلنت منصة «شاهد» عن بوستر وموعد عرض «كوبرا» بطولة الفنان محمد إمام، والذي من المقرر أن ينافس ضمن الموسم الرمضاني 2024 عبر شاشة قناة MBC مصر، بعد انتشار عدد من الشائعات بتأجيله.

ونشرت «شاهد» عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام»:«انتظروا النجم محمد إمام، في مسلسل كوبرا خلال رمضان أقوى نجوم العالم العربي في مكان واحد Shahid، رمضان معانا حكايات لا تنتهي هذا العمل متاح مجانًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

المصري اليوم