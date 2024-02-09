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حزب المؤتمر السوداني: نطالب طرفي النزاع بإعادة الاتصالات

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال حزب المؤتمر السوداني بإننا في أتون وضع إنساني كارثي ينذر بمجاعة حقيقية جراء انعدام الغذاء وفشل الموسم الزراعي فضلاً عن انقطاع الخدمات الأساسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات وفيات الأطفال وكبار السن.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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