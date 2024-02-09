حزب المؤتمر السوداني: نطالب طرفي النزاع بإعادة الاتصالات

قال حزب المؤتمر السوداني بإننا في أتون وضع إنساني كارثي ينذر بمجاعة حقيقية جراء انعدام الغذاء وفشل الموسم الزراعي فضلاً عن انقطاع الخدمات الأساسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات وفيات الأطفال وكبار السن. الجزيرة – السودان

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