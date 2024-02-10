ماذا قال اردول لقناة العربية – الحدث بخصوص المشاورات السياسية المنعقدة في جوبا؟

قال مبارك أردول القيادي في الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية عن مشاركتهم في المشاورات السياسية بجنوب السودان بعد اكتمال وصول وفد الكتلة الديمقراطية إلى جوبا:
مشاركتي في قناة العربية -الحدث مساء الجمعة عن المشاورات السياسية المنعقدة في جوبا – جنوب السودان ، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت للكتل السياسية المتعددة:
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
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