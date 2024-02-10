تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة .. شاهد ندي الكامل

تحرص ندى الكامل طليقة الفنان احمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالإثارة والأنوثة في آن واحد لتكون دائما التواجد وسط جمهورها ومتابعيها وتتصدر اهتمامهم.

خطفت ندى الكامل، الأنظار، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا مجسما قصير فوق الركبة مكشوف الصدر والساق، ونسقت معه جاكت جلد اسود اللون، ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقتها وقوامها الممشوق .

أما من الناحية الجمالية، تركت خصلات شعرها تنسدل علي كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا يرتكز على الألوان الترابية الهادئة ما تناسب مع لون بشرتها و رسمة وجهها.

تتميز طليقة أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين جريئة وملابس تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

من هي ندى الكامل؟

ندى الكامل سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

صدى البلد