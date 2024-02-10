مبابي يدفع إنريكي نحو قرار استثنائي

مبابي

دفع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مدربه الإسباني لويس إنريكي، لقرار استثنائي.

أثار مبابي الجدل طوال الأيام القليلة الماضية، بسبب إصابته في كاحل القدم، مما أثار الشكوك حول جاهزيته.

لكن كيليان تواجد في قائمة الفريق التي ستخوض مباراة ليل، اليوم السبت، في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

ولأول مرة منذ توليه المسؤولية في تموز/يوليو الماضي، قرر إنريكي استدعاء 22 لاعبا في القائمة.

واعتاد المدرب الإسباني الاستعانة بقائمة تضم عددا يتراوح من 18 إلى 21 لاعبا بحد أقصى.

وفيما يلي قائمة بي إس جي:

“كيلور نافاس، حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دانيلو بيريرا، فيتينيا، لوكاس هرنانديز، كولو مواني، موكيلي، سولير، باركولا، لوتيلييه، زاير إيمري، بيرالدو، إيثان مبابي، مايولو، دوناروما”.

ويعتلي سان جيرمان قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بينما يحتل ليل المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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