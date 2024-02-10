صرح مبهر.. شاهد بالصور نسرين طافش تتغزل في المتحف المصري الكبير

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، أثناء زيارتها للمتحف المصري.

وعلقت نسرين طافش، قائلة: سعيدة بحضور معرض فن القاهرة و زيارة معلم حضاري عظيم وصرح مبهر يجمع الأصالة والتاريخ والإبداع المعاصر في مكان واحد (المتحف المصري الكبير).

وطرح خلال الأيام الماضية، فيلم “السيستم” وهو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

صدى البلد