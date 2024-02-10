نقابة الصحفيين: الدعم السريع حولت مباني الإذاعة والتلفزيون إلى معتقلاتٍ

قالت نقابة الصحفيين السودانيين؛ أنها تلقت معلومات تُشير إلى اقتراب القتال بين القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، من مباني الإذاعة والتلفزيون، خاصةً وأنّ الدعم السريع أقدمتْ منذ شهور وفقًا لشهاداتٍ متطابقةٍ لشهودٍ كانوا محتجزين بذات المكان في وقتٍ سابقٍ، على تحويل مباني الإذاعة والتلفزيون إلى معتقلاتٍ، الأمر الذي يزيدُ من خطورة تدمير أو إتلاف ارشيفٍ يقترب عمره من المئة عامًا، ويُمثّلُ إرثًا سياسيًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، للأمة السودانية جمعاء.
وأضافت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم: “ندق جرس الإنذار للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من إبريل من العام الماضي ٢٠٢٣م، تنبيهًا للمخاطر المحتملة، والتي تُهدّد هذا الإرث. ونناشدُ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وكل المنظمات العاملة في مجال حفظ التراث المادي والإنساني، بأنّ هناك خطرًا حقيقيًا على مكتبتي الإذاعة والتلفزيون اللتان تحويان هذا الإرث السوداني النفيس، وتدعوا كل هذه المنظمات للتدخل لدى الطرفين المتقاتلين، لإنقاذ هذا الإرث، وحمايته من الضياع، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتهم”.
صحيفة السوداني
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