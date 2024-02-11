البرهان و الشيخ تميم هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة فوز منتخب قطر بكاس آسيا لكرة القدم . وقال رئيس مجلس السيادة في برقيته: يطيب لي أن أهنئكم علي النجاح في تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم والفوز بالبطولة وانقل لكم تهنئة الشعب السوداني للشعب القطري علي الفوز بكاس البطولة و التنظيم الرائع لها في دوحة العرب ومن قبله روعة تنظيم كأس العالم الذي كان إنجازًا لكل الشعوب العربيه والاسلاميه جميعا ، متمنياً لدولة قطر الشقيقة دوام التطور والرفاه . إعلام مجلس السيادة

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يهنئ أمير قطر بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.