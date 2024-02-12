تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وذلك بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الصحفية والإعلامية السودانية الشهيرة عائشة الماجدي, وهي تقوم بحركات غريبة خلال “لايف” متابع. وفسر متداولو المقطع تصرفات الماجدي, بأنها إغراءت وإيحاءات من الصحفية للجمهور المتابع خصوصاً بعد ترديدها اسم صديقها “عاطف” بصوت شتوي إضافة للغمزة بالعين. تعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والتي رصدها محرر موقع النيلين جاءت متباينة, حيث هاجم كثيرون الصحفية الشهيرة, فيما أكد البعض أن الفيديو “مركب” وقام بتركيبه أعداء الماجدي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الصحفية عائشة الماجدي تثير ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها وهي تقوم بحركات إغراء وإيحاءات بصوت “شتوي” مع أحد أصدقائها خلال “لايف” متابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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